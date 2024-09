RG Kar Case: पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का बड़ा खुलासा, TMC नेता पर उठे सवाल; सुवेंदु अधिकारी ने किया दावा

सुवेंदु ने ये भी दावा किया कि वह व्यक्ति पूर्व पार्षद संजीव मुखर्जी है। वह पानीहाटी नगर पालिका के पूर्व सीपीआईएम पार्षद हैं, जो बाद में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में शामिल हो गए और पानीहाटी टीएमसी विधायक निर्मल घोष के करीबी सहयोगी बन गए।

Forensic Doctor Apurba Biswas, who was a member of the team which conducted the post-mortem on the 31-year-old Junior Lady Doctor; assaut and murdered at RG Kar Medical College, was summoned by the CBI.

While leaving after the questioning, he made a explosive revelation to the… pic.twitter.com/XCrWYQ2gbV