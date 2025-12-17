संतरागाछी के पास बड़ा रेल हादसा टला, Track मेंटेनेंस ट्रेन के दो डिब्बे पटरी से उतरे, तीन घंटे तक Rail परिचालन ठप

जागरण संवाददाता, खड़गपुर। दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर-हावड़ा रेल संभाग अंतर्गत संतरागाछी स्टेशन के पास मंगलवार देर रात एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। संतरागाछी रेल यार्ड की ओर जा रही एक ट्रैक मेंटेनेंस ट्रेन के दो डिब्बे अचानक पटरी से उतर गए। इससे दो-तीन घंटे तक रेल परिचालन ठप रहा।

गनीमत रही कि ट्रेन की गति काफी कम थी, जिसके कारण किसी प्रकार की जान-माल की क्षति नहीं हुई। साउथ ईस्टर्न रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, मंगलवार शाम पद्मपुकुर स्टेशन से ट्रैक मेंटेनेंस ट्रेन संतरागाछी रेल यार्ड की ओर रवाना हुई थी।

ट्रेन जब बक्सरा लेवल क्रॉसिंग के समीप पहुंची, तभी अचानक उसके दो डिब्बे पटरी से उतर गए। झटका लगते ही ट्रेन अप लाइन पर रुक गई, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका टल गई।



रेल यातायात रहा प्रभावित

घटना के बाद शालीमार और संतरागाछी स्टेशनों के बीच कुछ समय के लिए रेल यातायात प्रभावित रहा। इसका असर साउथ ईस्टर्न रेलवे के खड़गपुर डिवीजन पर भी देखने को मिला।

हावड़ा-खड़गपुर मुख्य लाइन पर पहले से ही कई ट्रेनें विलंब से चल रही थीं, वहीं इस डिरेलमेंट के बाद अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों को एहतियातन धीमी गति से संचालित किया गया।



युद्ध स्तर पर चला बहाली कार्य

हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी टीम मौके पर पहुंच गई। देर रात तक डिरेल हुए डिब्बों को पटरी पर चढ़ाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया गया।

रेलवे कर्मियों ने सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए बहाली कार्य को तेजी से अंजाम दिया। साउथ ईस्टर्न रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि हावड़ा-संतरागाछी रूट पर ट्रेनों का परिचालन धीरे-धीरे सामान्य किया जा रहा है।

स्थिति को पूरी तरह सामान्य करने के लिए निरंतर प्रयास किए गए और रेल लाइन की गहन जांच के बाद ही ट्रेनों को आगे बढ़ाया गया। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है।