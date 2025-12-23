मुर्शिदाबाद: वक्फ कानून विरोध में दोहरे हत्याकांड के 13 दोषी करार, उम्रकैद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में पिता-पुत्र की हत्या के मामले में जिले की जंगीपुर उप-मंडल अदालत के न्यायाधीश ने इस घटना को 'सभ्य समाज पर एक काला धब्बा' करार देते हुए सभी 13 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।