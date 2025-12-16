Language
    12 साल का रिलेशनशिप टूटा तो भड़क गई युवती, प्रेमी पर फेंक दिया तेजाब; पुलिस छानबीन में जुटी

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:14 PM (IST)

    कोलकाता के कड़या इलाके में एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित युवक ने बताया कि 12 साल के प्रे ...और पढ़ें

    युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    जागरण संवादददाता, कोलकाता। 12 साल के प्रेम संबंध टूटने के बाद गुस्साई युवती ने पूर्व प्रेमी पर तेजाब फेंक दिया। इस घटना में वह बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी युवक ने अपनी पूर्व प्रेमिका के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। यह घटना सोमवार को कोलकाता के कडय़ा इलाके में घटी है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस ने बताया कि पीड़ित कड़या के दिलखुशा स्ट्रीट स्थित एक गैराज में काम करता है। काम खत्म होने के बाद वह गैराज के सामने बैठकर मोबाइल देख रहा था। तभी उसके एक सहकर्मी ने उसे आगाह करते हुए बताया कि एक युवती काफी समय से उस पर नजर रख रही है।

    युवक का शरीर जला

    उसने देखा तो उसकी पूर्व प्रेमिका रोजी उसके सामने खड़ी थी। युवक ने आरोप लगाया कि वह अपने कपड़ों के अंदर से तेजाब की बोतल निकाली और अचानक उस पर फेंक दी। तेजाब उसके शरीर के कई हिस्सों पर लगा, जिसमें उसकी दाहिनी आंख भी शामिल थी।

    वह जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। उसके साथी मदद को आगे बढ़े। इस बीच युवती फरार हो गई। कुछ लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वह नहीं मिली। युवक ने पुलिस को बताया कि उसकी पूर्व प्रेमिका बेनियापुकुर इलाके में रहती है, लेकिन पुलिस को वह वहां नहीं मिली।

    युवक ने दावा किया कि वह पिछले 12 वर्षों से उस युवती के साथ प्रेम संबंध में था। लेकिन 10 महीने पहले दोनों के बीच संबंध बिगड़ने लगे और अंतत: उनका रिश्ता टूट गया। युवक का अस्पताल में इलाज चल रहा है।

