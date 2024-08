Kolkata Doctor Case: क्या अस्पताल की काली करतूतों के बारे में लिखती थी पीड़िता? CBI के हाथ लगी पर्सनल डायरी; पिता ने बताई पूरी कहानी

दरअसल, कोलकाता पुलिस ने सरकारी आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल के पास रविवार 18 अगस्त से 24 अगस्त तक निषेधाज्ञा लागू की है, जिसके तहत पांच से अधिक लोगों के एकसाथ होने और सभा करने पर प्रतिबंध होगा।

#WATCH | Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital rape-death case: Father of deceased doctor breaks down as he speaks about the horrific incident



Mother of the deceased doctor says, "Through you, we want to give a message to the people of the whole country. We are grateful… pic.twitter.com/T95KwgMzXW