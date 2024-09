'सामने पड़ा था शव और पुलिस दे रही थी पैसे', अंतिम संस्कार के दिन क्या हुआ? दुष्कर्म पीड़िता की मौसी ने सुनाई आपबीती

उन्होंने आगे कहा,"जब ​​घर में माता-पिता के सामने बेटी का शव पड़ा था और हम आँसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे दे रही थी, क्या यही पुलिस की मानवता है? पुलिस कह रही थी कि उन्होंने अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ पूरी कर दी हैं, क्या इसे ही जिम्मेदारी निभाना कहते हैं?"

#WATCH | Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital rape-murder case: Aunt of the deceased doctor says "When the body of the daughter was lying in front of the parents in the house the police were offering money, is this the humanity of police?"



"...Till the last rites were…