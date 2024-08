Kolkata Murder Case: महिला सुरक्षा पर संग्राम... बंगाल बंद में हिंसा, BJP कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प; हिरासत में कई नेता

'बांग्ला बंद' सुबह 6 बजे शुरू हुआ, भाजपा की तरफ से 'नवान्न अभियान' में भाग लेने वालों पर मंगलवार को पुलिस कार्रवाई के विरोध में बुलाया गया था या सचिवालय तक मार्च किया गया था, जिसे नवगठित छात्र समूह छात्र समाज ने बलात्कार और हत्या के मुद्दे पर आयोजित किया था। बंद से राज्य में दैनिक जीवन आंशिक रूप से प्रभावित हुआ और कई लोगों ने सड़कों पर परेशानी की आशंका के कारण घर के अंदर ही रहना पसंद किया।

#WATCH | Kolkata, West Bengal | BJP workers vandalise police barriers placed at MG Road during party's protest and 12-hour 'Bengal Bandh' call pic.twitter.com/SARXMA27Rv