कोलकाता में संघ के कार्यक्रम को हाईकोर्ट की सशर्त अनुमति, मोहन भागवत होंगे मुख्य वक्ता

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के साइंस सिटी सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के आयोजन को सशर्त अनुमति दे दी है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य वक्ता होंगे। मालूम हो कि पुलिस ने सुरक्षा कारणों व अन्य कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद संघ ने हाई कोर्ट का रूख किया था।

कोर्ट में शनिवार शाम मामले पर जरुरी आधार पर सुनवाई हुई। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति दे दी। अदालत ने निर्देश दिया है कि सभागार के अंदर लोगों की संख्या उसकी बैठने की क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद कानून-व्यवस्था बनी रहे और यातायात में कोई बाधा न आए।

कार्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर संपन्न करने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने पुलिस को भी निर्देश दिया है कि वह कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। मालूम हो कि मोहन भागवत बंगाल के चार दिवसीय दौरे पर हैं। वे उत्तर बंगाल से कोलकाता पहुंचे हैं।