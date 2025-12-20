कोलकाता में संघ के कार्यक्रम को हाईकोर्ट की सशर्त अनुमति, मोहन भागवत होंगे मुख्य वक्ता
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरएसएस को कोलकाता में एक कार्यक्रम आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी है। मोहन भागवत इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। अदालत ...और पढ़ें
स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता के साइंस सिटी सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम के आयोजन को सशर्त अनुमति दे दी है। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत मुख्य वक्ता होंगे। मालूम हो कि पुलिस ने सुरक्षा कारणों व अन्य कार्यक्रमों का हवाला देते हुए कार्यक्रम की अनुमति देने से इन्कार कर दिया था, जिसके बाद संघ ने हाई कोर्ट का रूख किया था।
कोर्ट में शनिवार शाम मामले पर जरुरी आधार पर सुनवाई हुई। अदालत ने कुछ शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति दे दी। अदालत ने निर्देश दिया है कि सभागार के अंदर लोगों की संख्या उसकी बैठने की क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयोजकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कार्यक्रम के दौरान और उसके बाद कानून-व्यवस्था बनी रहे और यातायात में कोई बाधा न आए।
कार्यक्रम को निर्धारित समय के भीतर संपन्न करने का भी निर्देश दिया गया है। अदालत ने पुलिस को भी निर्देश दिया है कि वह कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें। मालूम हो कि मोहन भागवत बंगाल के चार दिवसीय दौरे पर हैं। वे उत्तर बंगाल से कोलकाता पहुंचे हैं।
साइंस सिटी सभागार के कार्यक्रम में वे दो सत्रों को संबोधित करेंगे। उनका पहला संबोधन संघ की 100 वर्षों की यात्रा और 'व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण' व दूसरा 'एकजुट हिंदू समाज और वैभवशाली भारत के भविष्य के लक्ष्य' पर केंद्रित होगा। वे कार्यक्रम के दौरान कोलकाता के प्रबुद्ध वर्ग के साथ चर्चा भी करेंगे।
