Kolkata Doctor Murder Case: क्या बंगाल में लग सकता है राष्ट्रपति शासन? राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बताई अपनी राय

बता दें कि शुक्रवार को एनडीटीवी से बातचीत करते हुए राज्यपाल आनंद बोस ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि "मांग तो मांग है। देखते हैं कि अब होना क्या है। राज्यपाल के रूप में मैं ऐसे मुद्दों पर सतर्क रहना चाहूंगा। संविधान में कई विकल्प हैं। मैं इस समय अपने विकल्प सुरक्षित रखता हूं। मैं सार्वजिनक रूप ये नहीं बताना चाहता कि भारत के संविधान के तहत मैं आगे क्या करने जा रहा हूं।"

#WATCH | Kolkata | West Bengal Governor CV Ananda Bose says, " What I saw, what I heard, what I was told and what is reported. The incident which took place here is shocking, shattering and deplorable. It is a shame for Bengal and India and humanity..This is the greatest… pic.twitter.com/Xn9HnUCJLz