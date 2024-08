Kolkata Doctor Murder Case: 'पैसे लिए तो मृत बेटी को दुख पहुंचेगा', पीड़िता के पिता ने मुआवजा लेने से किया इनकार

इस जघन्य बलात्कार और हत्या की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गुरुवार को मृतक के परिवार से मुलाकात की। पीड़िता के पिता ने बैठक में क्या हुआ, यह बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि सीबीआई ने परिवार को आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

North 24 Parganas, West Bengal: Father of deceased doctor in the RG Kar Medical College and Hospital rape-death case says, "It is not lawfully appropriate to give details on our conversation with the CBI. I can't give you details on the questioning that has been done in… pic.twitter.com/zlwYj0mVwd