चंद्रकोणा-खिरपाई हाईवे पर कोहरे के कारण तेज रफ्तार बस ट्रांसफॉर्मर से टकराई, 12 यात्री घायल; चार की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, खड़गपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटाल अनुमंडल अंतर्गत चंद्रकोणा-खिरपाई राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार तड़के घने कोहरे के कारण एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। दीघा से हुगली जिले के आरामबाग जा रही एक निजी यात्री बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर के खंभे से जा टकराई।

इस दुर्घटना में बस में सवार 12 यात्री घायल हो गए, जिनमें चार की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, हादसा सुबह करीब पांच बजे चंद्रकोणा थाना क्षेत्र में हुआ।

उस समय इलाके में घना कोहरा छाया हुआ था, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई थी। बताया जा रहा है कि बस चालक तेज़ रफ्तार में वाहन चला रहा था।

अचानक कोहरे के कारण आगे का रास्ता स्पष्ट दिखाई नहीं दिया और चालक ने नियंत्रण खो दिया। परिणामस्वरूप बस सीधे ट्रांसफार्मर के खंभे से टकरा गई।

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और धमाके जैसी आवाज़ दूर तक सुनाई दी। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और राहत कार्य में जुट गए।

स्थानीय लोगों ने बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी। कुछ ही देर में चंद्रकोणा थाने की पुलिस, एंबुलेंस और प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए।

सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद खिरपाई अस्पताल भेजा गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, आठ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि चार की हालत गंभीर है और उन्हें विशेष निगरानी में रखा गया है। चालक को भी हल्की चोटें आई हैं, हालांकि उसकी हालत स्थिर है।