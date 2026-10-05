कोयल मल्लिक ने बंगाल से बीजेपी राज्यसभा उम्मीदवार के रूप में दाखिल किया नामांकन, TMC से रह चुकीं हैं सांसद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बांग्ला फिल्म अभिनेत्री कोयल मल्लिक (रुक्मिणी मल्लिक) ने बंगाल में राज्यसभा की रिक्त एक सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को भाजपा उम्मीदवार के रूप में विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।

विधानसभा के प्रधान सचिव के पास मल्लिक के नामांकन दाखिल करते समय बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य मौजूद थे।

पश्चिम बंगाल में उपचुनाव के लिए भरा पर्च

भाजपा ने एक दिन पहले रविवार को मल्लिक को राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। तृणमूल कांग्रेस की पूर्व राज्यसभा सदस्य कोयल मल्लिक के इस्तीफे के चलते ही उपचुनाव हो रहा है।