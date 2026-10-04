बीजेपी ने राज्यसभा उम्मीदवारों का किया एलान, उत्तराखंड से दिनेश आर्य तो बंगाल से कोयल मल्लिक मैदान में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ने रविवार को उत्तराखंड में 2026 के राज्यसभा (द्विवार्षिक) चुनाव के लिए दिनेश आर्य और पश्चिम बंगाल से रुक्मिणी मल्लिक को अपना उम्मीदवार बनाया है। उत्तराखंड से मौजूदा राज्यसभा सदस्य नरेश बंसल का कार्यकाल पूरा हो रहा है जिसके चलते उपचुनाव की जरूरत पड़ी।

एक्ट्रेस से नेता बनीं रुक्मिणी मल्लिक, जिन्हें कोएल मल्लिक के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुईं हैं। उन्होंने इस साल जुलाई में तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिससे वह सीट खाली हुई।

16 अक्टूबर को होंगे चुनाव चुनाव आयोग (ECI) ने 22 सितंबर को एलान किया था कि 16 अक्टूबर को 11 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव और पश्चिम बंगाल की एक सीट के लिए उपचुनाव होंगे। हर दो साल में होने वाले चुनावों में जिन 11 सीटों पर वोटिंग होनी है, उनमें से 10 उत्तर प्रदेश से और एक उत्तराखंड से है। पश्चिम बंगाल में चुनाव ऊपरी सदन (राज्यसभा) में खाली हुई एक सीट को भरने के लिए होगा।

चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 29 सितंबर को जारी किया गया था, जबकि नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख 6 अक्टूबर है। नॉमिनेशन की जांच 7 अक्टूबर को होगी, और इसके बाद नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 9 अक्टूबर होगी।

कब होगी मतगणना? राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी, जबकि उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में, राज्यसभा के 10 मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। जिन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें अरुण सिंह, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, बृज लाल, राम गोपाल यादव, रामजी गौतम, बी.एल. वर्मा, सीमा द्विवेदी, दिनेश शर्मा और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं।