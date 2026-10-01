बीजेपी ने की कई मोर्चों की प्रदेश टीम और क्षेत्रीय अध्यक्ष की घोषणा, लिस्ट में कई नए चेहरे शामिल
भाजपा ने अपने पांच मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों और क्षेत्रीय अध्यक्षों की घोषणा की है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया है।
HighLights
भाजपा ने पांच मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की।
क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर, अधिक चेहरों को मिला स्थान।
किसान, महिला, ओबीसी, अनुसूचित मोर्चों की टीमें गठित।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। भाजपा ने 25 जून को मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा की और तीन माह से ज्यादा समय उनकी प्रदेश टीम बनाने में लगा। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने किसान, महिला, ओबीसी, अनुसूचित एवं अनुसूचित-जनजाति मोर्चों के प्रदेश पदाधिकारियों की सूची जारी की, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन पर विशेष जोर दिया गया है।
महिला मोर्चा में दो महामंत्री हैं, जबकि अन्य में चार-चार महामंत्रियों का नाम शामिल किया गया है। चुनावी वर्ष के दृष्टिगत पिछली बार की तुलना में ज्यादा चेहरों को टीम में स्थान दिया गया है। पार्टी का कहना है कि मोर्चों की प्रदेश टीमों में और चेहरों का समायोजन होगा।
किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी की टीम में चार महामंत्री एवं 12 उपाध्यक्ष समेत 43 पदाधिकारी बनाए गए हैं। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सरोज कुशवाहा की टीम में दो महामंत्री, 12 उपाध्यक्ष समेत 36 पदाधिकारी हैं।
ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश पाल ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग की प्रदेश इकाई में चार महामंत्रियों एवं 12 उपाध्यक्षों समेत 40 सदस्यीय टीम बनाया है। अनसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद अशोक रावत ने चार महामंत्रियों एवं 12 उपाध्यक्षों के साथ 43 सदस्यों की टीम बनाई है।
विद्याभूषण गोंड ने भी अनुसूचित जन जाति मोर्चा की 43 सदस्यों की टीम बना ली है। अल्पसंख्यक मोर्चे की कमान अनस साजिद उस्मानी को दी गई है। सभी मोर्चों ने छह-छह क्षेत्रीय अध्यक्षों (गोरखपुर, काशी, अवध, ब्रज, पश्चिम व कानपुर) की भी घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी एवं प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने सभी पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी हैं।
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