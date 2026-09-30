बीजेपी को चौंकाने की तैयारी में अखिलेश? राज्यसभा चुनाव के तीसरे प्रत्याशी पर बना हुआ है रहस्य

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी के तीसरे प्रत्याशी के नाम पर पड़ा रहस्य का पर्दा मंगलवार को भी नहीं उठ सका। अब तक केवल रामगोपाल यादव का ही नाम फाइनल बताया जा रहा है। इस बीच पार्टी की तरफ से चार नामांकन पत्र खरीदे जाने के बाद चर्चाएं और तेज हो गईं। इनमें पुराने नामों के साथ भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का भी नाम उछाला गया।

हालांकि सपा ने मामले में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा। पार्टी सूत्रों का दावा है कि किसी ऐसे नाम का एलान हो सकता है, जिससे भाजपा भी चकित हो जाएगी। नामांकन पत्रों की बिक्री शुरू होने के साथ ही पहले दिन सपा की ओर से चार फार्म लिए गए। वहीं पार्टी ने विधायकों से प्रस्तावक पत्रों पर हस्ताक्षर कराए, परंतु प्रत्याशियों के नाम सामने नहीं आ सके।

सूत्रों का कहना है कि प्रत्याशी के लिए चार नामों को रखा गया है। इनमें पहला नाम प्रो. रामगोपाल यादव का है, जो लगभग फाइनल है और वह बुधवार को नामांकन भी दाखिल कर सकते हैं। इनके बाद आलोक रंजन और तीसरा नाम सलीम इकबाल शेरवानी का है। एक अन्य नाम किसका है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई।

इसको ही लेकर चली चर्चाओं में बृजभूषण शरण सिंह का नाम आया। कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण भाजपा की राजनीति का चर्चित चेहरा हैं। हालांकि, दिल्ली में मौजूद बृजभूषण ने चर्चाओं को केवल कयास बताया। वहीं सपा मुख्यालय में बुधवार को किसान सम्मेलन का आयोजन होना है। ऐसे में इस दौरान भी नाम घोषित होने के कयास भी लग रहे हैं, हालांकि पार्टी सूत्रों का कहना है कि घोषणा एक-दो दिन बाद होगी।

यह नाम ऐसा हो सकता है, जो सबको चौंकाने के साथ वोटों के गणित को भी साधने में मददगार हो। वर्तमान में सपा के पास दो सीटों के लिए पर्याप्त संख्या मानी जा रही है, जबकि तीसरी सीट के लिए उसे अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा। इसी कारण तीसरे प्रत्याशी को लेकर दिलचस्पी बनी हुई है।