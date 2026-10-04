कौन हैं कोयल मल्लिक? जिन्हें बीजेपी ने बनाया राज्यसभा उम्मीदवार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा ने बंगाल और उत्तराखंड से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की रविवार को घोषणा कर दी। भाजपा ने बंगाल में राज्यसभा की खाली हुई एक सीट पर उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल हुईं बांग्ला फिल्मों की अभिनेत्री रुक्मिणी मल्लिक उर्फ कोयल मल्लिक को प्रत्याशी बनाया है।

कौन हैं कोयल मल्लिक? कोयल मल्लिक इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर इसी साल राज्यसभा सदस्य बनी थीं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब भाजपा ने उन्हें उसी रिक्त सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है।कोयल मल्लिक ने अप्रैल में तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली थी। विधानसभा चुनाव के बाद मई में राज्य में हुए सत्ता परिवर्तन और तृणमूल के 15 वर्षों की सत्ता गंवाने के बाद पार्टी में मची भगदड़ के बीच कोयल मल्लिक ने जुलाई में मानसून सत्र शुरू होने से पहले राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था।