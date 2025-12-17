Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कल्याणी स्थित बंद आवास से महिला जज का शव बरामद, झाड़ग्राम जेजेबी की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट थीं अलकानंदा सरकार

    By Tarkesh Kumar Ojha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 09:26 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के कल्याणी में एक बंद आवास से महिला जज अलकानंदा सरकार का शव बरामद हुआ। वह झाड़ग्राम जेजेबी की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट थीं। पुलिस मामले की जा ...और पढ़ें

    Hero Image

    फाइल फोटो।

    जागरण संवाददाता, खड़गपुर। झाड़ग्राम जिले के कल्याणी इलाके में स्थित एक बंद आवास से बुधवार को महिला जज का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान अलकानंदा सरकार (56) के रूप में हुई है, जो झाड़ग्राम जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत थीं। 
     
    घटना के बाद न्यायालय परिसर सहित प्रशासनिक महकमे में शोक की लहर दौड़ गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार अलकानंदा सरकार कल्याणी स्थित अपने आवास में अकेली रहती थीं। 
     
    बुधवार सुबह उनकी परिचारिका रोज की तरह घर पर काम करने पहुंची। कई बार आवाज देने के बावजूद जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो परिचारिका ने पड़ोसियों को इसकी जानकारी दी। 
     
    इसके बाद मामले की सूचना झाड़ग्राम थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को देखते हुए दमकल विभाग को बुलाया गया। 
     
    दमकल कर्मियों ने आवास का दरवाजा तोड़कर अंदर प्रवेश किया। घर के भीतर कुर्सी पर जज अलकानंदा सरकार अचेत अवस्था में बैठी हुई मिलीं। तत्काल उन्हें झाड़ग्राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

    इसके बाद झाड़ग्राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पुलिस मोर्चरी में शव को रखा गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए शव परीक्षण के लिए विशेष बोर्ड गठित किया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

    घटना की खबर फैलते ही न्यायालय परिसर में शोक का माहौल दौड़ गया। सहकर्मियों और अधिवक्ताओं ने उनके आकस्मिक निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। वहीं, जज की मौत को लेकर विभिन्न तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।

    इस संबंध में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
     


    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें