पड़ोसी देश में हालात बिगड़ने पर भारत-बांग्लादेश सीमा के जिलों पर बढ़ाई गई चौकसी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 09:54 PM (IST)

    पड़ोसी देश में बिगड़ते हालातों के मद्देनजर, भारत-बांग्लादेश सीमा पर स्थित जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है ...और पढ़ें

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिगड़े हालात के कारण वहां से भारी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारत-बांग्लादेश की सीमा से लगे बंगाल के समस्त जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।

     तटरक्षक बल ने बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में बांग्लादेश से लगने वाली लंबी जल सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। कोलकाता में बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियरमुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जवानों को हर समय चौकन्ना रहने को कहा गया है।

    वरिष्ठ अधिकारी लगातार सीमापर सुरक्षा स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मालूम हो कि भारत-बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें बंगाल के साथ सबसे ज्यादा 2,216 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। बंगाल के कुल 10 जिलों से बांग्लादेश की सीमा लगती है।

     इन जिलों की पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा गया है। सीमा पर किसी भी तरह की विकट स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ, सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है।

     गत शुक्रवार को सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रामचंद्र तिवारी ने भी वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ त्रिपुरा और मिजोरम में भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा कर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। उन्होंने बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी।