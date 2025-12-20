पड़ोसी देश में हालात बिगड़ने पर भारत-बांग्लादेश सीमा के जिलों पर बढ़ाई गई चौकसी, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। पड़ोसी देश बांग्लादेश में बिगड़े हालात के कारण वहां से भारी घुसपैठ की आशंका को देखते हुए भारत-बांग्लादेश की सीमा से लगे बंगाल के समस्त जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) समेत सभी सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तटरक्षक बल ने बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र में बांग्लादेश से लगने वाली लंबी जल सीमा पर गश्त बढ़ा दी है। कोलकाता में बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियरमुख्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जवानों को हर समय चौकन्ना रहने को कहा गया है।

वरिष्ठ अधिकारी लगातार सीमापर सुरक्षा स्थिति का जायजा ले रहे हैं। मालूम हो कि भारत-बांग्लादेश के बीच 4,096 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसमें बंगाल के साथ सबसे ज्यादा 2,216 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। बंगाल के कुल 10 जिलों से बांग्लादेश की सीमा लगती है।

इन जिलों की पुलिस को भी सतर्क रहने को कहा गया है। सीमा पर किसी भी तरह की विकट स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ, सेना और खुफिया एजेंसियों के बीच समन्वय को और मजबूत किया जा रहा है।