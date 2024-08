महिला डॉक्टर की हत्या मामले में अस्पताल के अधीक्षक को हटाया गया, सहायक पुलिस आयुक्त पर भी गिरी गाज

यह भी पढ़ें: दिल्ली में कल बंद रहेंगे सरकारी अस्पताल, कोलकाता मामले में डॉक्टर्स ने किया हड़ताल का एलान

#WATCH | Kolkata: Regarding the rape and murder of a post-graduate trainee (PGT) female doctor at RG Kar Medical College and Hospital on the night of August 9, Kolkata Police Commissioner Vineet Kumar Goyal says"...Joint CP Crime has met the family of the deceased today also. The… pic.twitter.com/PloRCmVKe1— ANI (@ANI) August 11, 2024