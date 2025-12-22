Language
    जंगलमहल में हाथी का कहर: पश्चिम मेदिनीपुर व झाड़ग्राम में hathi का आतंक, एक की मौत, एक गंभीर घायल

    By Tarkesh Kumar Ojha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 08:11 PM (IST)

    जंगलमहल में हाथियों का आतंक जारी है। पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में हाथियों के हमले से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। घट ...और पढ़ें

    हाथी के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया युवक।

    जागरण टीम, खड़गपुर/झाड़ग्राम। पश्चिम बंगाल के जंगलमहल क्षेत्र में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम मेदिनीपुर और झाड़ग्राम जिलों में सोमवार को हुई दो अलग-अलग घटनाओं में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 

    पहली घटना पश्चिम मेदिनीपुर जिले के शालबनी थाना क्षेत्र अंतर्गत च्यांशोल इलाके (टंकशाल के पास) की है। सोमवार सुबह करीब नौ बजे मेदिनीपुर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अरबारी रेंज में जंगली हाथियों के झुंड ने 30 वर्षीय स्थानीय युवक अभिजीत महतो पर हमला कर दिया। 
     
    बताया गया कि सुबह इलाके में छह हाथियों का एक झुंड घुस आया था। हाथियों की मौजूदगी की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। 
     
    कुछ ग्रामीणों द्वारा शोर मचाकर हाथियों को भगाने की कोशिश की गई, जिससे हाथी उग्र हो गए और हमला कर दिया। इस हमले में अभिजीत महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। 
     
    उन्हें पहले शालबनी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और बाद में मेदिनीपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। फॉरेस्ट अधिकारियों के अनुसार घने कुहासे के कारण हाथियों की गतिविधियां स्पष्ट नहीं दिखीं, जिससे स्थिति बिगड़ गई। 
     
    दूसरी घटना झाड़ग्राम जिले के लोधाशुली रेंज अंतर्गत पेनियाभांगा जंगल की है। यहां सोमवार सुबह जंगल में बकरियां चराने गए गढ़बो आमई गांव निवासी 60 वर्षीय किसान जितेन महतो पर हाथी ने हमला कर दिया। 
     
    घने कुहासे के कारण अचानक सामने आए हाथी ने उन्हें सूंड़ से पटक दिया। गंभीर हालत में उन्हें झाड़ग्राम जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान दोपहर बाद उनकी मौत हो गई। वन विभाग के अनुसार हाथियों का एक दल राष्ट्रीय राजमार्ग पार कर जंगल में प्रवेश कर गया था। 