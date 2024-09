Doctor Murder Case: सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और SHO गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या कांड में सीबीआई ने दो और लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने दुष्कर्म और मर्डर मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थानेदार अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। ताला पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अभिजीत मंडल को मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया गया

#WATCH | West Bengal: Abhijit Mondal, officer-in-charge of Tala police station taken for medical test



Abhijit Mondal and ex-principle Sandip Ghosh were arrested by the CBI in Kolkata's RG Kar Medical College rape-murder case of a trainee doctor pic.twitter.com/jrakg9kKxL