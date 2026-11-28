राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चक्रवात ‘अकवान’ के प्रभाव से पिछले दिनों हुई बारिश के बाद बंगाल धीरे-धीरे सर्दी की ओर बढ़ रहा है। इस बीच अंडमान सागर में 29 नवंबर के आसपास नया चक्रवात बनने का पूर्वानुमान है।

इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। दिसंबर की शुरुआत में बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के भी संकेत हैं, हालांकि इन मौसमी प्रणालियों का बंगाल पर सीधा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

अगले सात दिनों तक बारिश की संभावना नहीं राज्य में अगले सात दिनों तक बारिश के आसार नहीं हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर की हवाओं के प्रभाव से बंगाल में सर्दी का अहसास बना रहेगा। हालांकि अगले दो दिनों में तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है।