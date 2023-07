स्वामी विवेकानन्द के विचार और सिद्धांत समय व सीमाओं से परेः सीएम ममता

ममता ने ट्वीट किया कि आशा के अग्रदूत और परिवर्तन के आधार समानता और न्याय के सिद्धांतों पर निर्मित एक मजबूत और एकजुट भारत का उनका दृष्टिकोण हमारा मार्गदर्शक बना हुआ है। उन्होंने लिखा आज उनकी पुण्यतिथि के इस पवित्र अवसर पर आइए हम उनके सार्वभौमिक भाईचारे के दर्शन को अपनाएं और एक प्रगतिशील तथा सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के लिए काम करके उनके सपने को पूरा करने का प्रयास करें।

ममता ने स्वामी जी को नमन करते हुए ट्वीट किया

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को स्वामी विवेकानन्द की पुण्य तिथि पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि महान विभूति के विचार और सिद्धांत समय और सीमाओं से परे हैं। सीएम ममता ने स्वामी जी को नमन ममता ने स्वामी जी को नमन करते हुए ट्वीट किया कि आशा के अग्रदूत और परिवर्तन के आधार, समानता और न्याय के सिद्धांतों पर निर्मित एक मजबूत और एकजुट भारत का उनका दृष्टिकोण हमारा मार्गदर्शक बना हुआ है। उन्होंने लिखा आज, उनकी पुण्यतिथि के इस पवित्र अवसर पर, आइए हम उनके सार्वभौमिक भाईचारे के दर्शन को अपनाएं और एक प्रगतिशील तथा सामंजस्यपूर्ण राष्ट्र के लिए काम करके उनके सपने को पूरा करने का प्रयास करें। राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट कर कहा ममता के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी ट्वीट किया कि स्वामी विवेकानन्द की पुण्यतिथि पर उनकी गहन सीख को याद कर रहा हूं। स्वामीजी का कालातीत ज्ञान पीढ़ियों को आत्म-साक्षात्कार और सामाजिक उत्थान के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। हम एक उज्ज्वल और अधिक समावेशी भविष्य के लिए उनके सिद्धांतों के अनुसार जीने का प्रयास कर सकते हैं।

