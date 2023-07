पश्चिम बंगाल: मतगणना केंद्रों पर बीजेपी के काउंटिंग एजेंटों को रोकने का आरोप, कहा- चुनाव आयोग से उम्मीद नहीं

कोलकाता, ऑनलाइन डेस्क। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव के बाद मंगलवार को वोटों की गिनती हो रही है। चुनाव के दौरान हुई हिंसा में 37 लोगों की जान जा चुकी है। चुनाव के दौरान बमबाजी और पत्थरबाजी की घटनाएं सामने आई। हिंसा में कांग्रेस, बीजेपी और टीएमसी के भी कार्यकर्ता मारे गए। बीजेपी ने इसको लेकर टीएमसी पर निशाना साधा है।

पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक और पार्टी महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पंचायत चुनाव में लोगों की हत्याएं हुई। सीएम ममता बनर्जी ने शांतिपूर्ण चुनाव होने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ममता ने हिंसा पर कोई बयान नहीं दिया है। उन्होंने आगे कहा

#WATCH | West Bengal BJP MLA & general secretary Agnimitra Paul says, "...people were murdered in this Panchayat election and our CM & 'Bhaipo' who made tall claims that this will be a peaceful election have not made any statement. There was firing & bombing in my constituency,… pic.twitter.com/CM2afy5xFy