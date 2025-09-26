'नमाज के वक्त बंद रखें पूजा मंडप के माइक', बोले टीएमसी विधायक तो भाजपा ने कहा- बांग्लादेश बनाना चाहते हैं
पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में टीएमसी विधायक रफिकुर रहमान ने दुर्गा पूजा आयोजकों से नमाज के समय माइक बंद रखने को कहा है। मस्जिद कमेटी ने भी इस संबंध में पत्र जारी किया है और समय निर्धारित किया है। भाजपा ने विधायक के इस कदम का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि टीएमसी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है।
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के आमडांगा के तृणमूल कांग्रेस विधायक रफिकुर रहमान ने अपने क्षेत्र में दुर्गा पूजा आयोजकों से नमाज के वक्त पूजा मंडप के माइक बंद रखने को कहा है।
टीएमसी विधायक का कहना है कि नमाज के वक्त माइक चालू रहने से नमाजियों को परेशानी होगी। स्थानीय मस्जिद कमेटी की तरफ से भी एक पत्र जारी कर कहा गया है कि नमाज के समय दुर्गा पूजा मंडप के माइक बंद रखने होंगे। बाकायदा इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है।
भाजपा ने किया विरोध
इधर, भाजपा ने टीएमसी विधायक के इस संदेश का कड़ा विरोध किया है। प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता डा. दीपंकर सरकार ने कहा है कि टीएमसी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। उन्होंने सभी सनातनियों से इसके खिलाफ आवाज उठाने व एकजुट होने की अपील की है। बता दें कि आमडांगा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है।
