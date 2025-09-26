'नमाज के वक्त बंद रखें पूजा मंडप के माइक', बोले टीएमसी विधायक तो भाजपा ने कहा- बांग्लादेश बनाना चाहते हैं

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के आमडांगा के तृणमूल कांग्रेस विधायक रफिकुर रहमान ने अपने क्षेत्र में दुर्गा पूजा आयोजकों से नमाज के वक्त पूजा मंडप के माइक बंद रखने को कहा है।

टीएमसी विधायक का कहना है कि नमाज के वक्त माइक चालू रहने से नमाजियों को परेशानी होगी। स्थानीय मस्जिद कमेटी की तरफ से भी एक पत्र जारी कर कहा गया है कि नमाज के समय दुर्गा पूजा मंडप के माइक बंद रखने होंगे। बाकायदा इसके लिए समय निर्धारित कर दिया गया है।