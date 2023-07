Bengal Panchayat Election: 'ये चुनाव नहीं, मौत का मेला', बंगाल हिंसा पर BJP का ममता और चुनाव आयोग पर हमला

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। Bengal Panchayat Election पंचायत चुनाव के मतदान के दौरान हो रही भारी हिंसा पर बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता पर हमला बोला है। सुकांत ने कहा कि राज्य सरकार व राज्य चुनाव आयोग ने केंद्रीय बलों को पूरी तरह से गुमराह किया है।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि जिन मतदान केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की जरूरत थी, वहां उन्हें नहीं भेजा गया बल्कि उन बूथों पर लगाया गया, जहां अशांति व गड़बड़ी की आशंका नहीं थी। पंचायत चुनाव के नाम पर मजाक किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल के एलओपी और बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह चुनाव नहीं है, यह मौत का मेला लग रहा है। उन्होंने कहा,

भाजपा नेता अमित मालवीय ने हिंसा का एक वीडियो भी ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि 24 परगना के बैरकपुर में टीएमसी के गुंडों ने खुलेआम बंदूक लहराई और एक उम्मीदवार को धमकी दी।

उन्होंने कहा कि सुबह से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और कोई नहीं जानता कि दिन भर में और कितने लोग मरेंगे।

TMC goons openly brandish gun and threaten an independent candidate in Barrackpore, North 24 Parganas.



9 people have died since morning and no one knows how many more will die through the day. SEC and Mamata Banerjee are responsible for this bloodshed. They didn’t deploy CAPF… pic.twitter.com/t5XjDl6c1c— Amit Malviya (@amitmalviya) July 8, 2023