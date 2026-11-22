राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चक्रवात अकवान के प्रभाव से बने निम्न दबाव के कारण दक्षिण बंगाल में लगातार दो दिनों तक चली बारिश ने खेती-किसानी का संकट बढ़ा दिया है। खेतों में पककर तैयार अमन धान की फसल गिरने और पानी में डूबने से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

पूर्व बर्द्धमान से लेकर मुर्शिदाबाद तक कई इलाकों में खेतों में जलभराव के कारण कटाई प्रभावित हो रही है। वहीं, आलू की बुआई की तैयारी भी पिछड़ने लगी है। किसानों को आशंका है कि बारिश का दौर जारी रहा तो धान की गुणवत्ता और अगली फसलों की पैदावार, दोनों पर असर पड़ेगा।

बारिश का अंदाजा मौसम विभाग के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 20 नवंबर को 24 घंटे में नदिया जिले के कल्याणी में 91.8 मिमी और पश्चिम मेदिनीपुर के कलाइकुंडा में 89.8 मिमी वर्षा दर्ज की गई। वहीं, 21 नवंबर की सुबह 8:30 बजे तक के 24 घंटों में दीघा में 176 मिमी, पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में 105 मिमी और सागर द्वीप में 85 मिमी बारिश हुई।

धान की कटाई अटकी, गुणवत्ता बिगड़ने का डर पूर्व बर्द्धमान के रायना और खंडघोष में पकी अमन धान की फसल बड़े क्षेत्र में खेतों में गिर गई है। दक्षिण दामोदर क्षेत्र में गोविंदभोग धान की खेती करने वाले किसानों को भी भारी नुकसान की आशंका है। किसानों के अनुसार, धान की कटाई शुरू होने में पांच से सात दिन बाकी थे, लेकिन बारिश ने फसल को खेतों में गिरा दिया।

पानी जमा रहने से धान की बालियों में अंकुर निकलने और गुणवत्ता खराब होने का खतरा है। पूर्व बर्द्धमान में करीब 2.73 लाख हेक्टेयर में अमन धान की खेती हुई है। मुर्शिदाबाद के सागारदिघी में भी कई बीघा धान पानी में डूबा है। किसान अमल दास की पांच बीघा फसल पर संकट है। उनका कहना है कि कर्ज लेकर खेती की थी और अब फसल घर लाना भी मुश्किल हो रहा है।

आलू, सरसों और फूलों की खेती पर भी असर खेतों में जलभराव से आलू की बुआई में देरी होने की आशंका है। कुछ खेतों में पहले से बोए गए आलू के बीज सड़ने का डर है। किसानों को चिंता है कि धान की कटाई में देरी हुई तो सरसों की खेती का समय भी निकल जाएगा।