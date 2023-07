बंगाल मवेशी तस्करी कांड: बरामद हुई संपत्ति के संबंध में तिहाड़ जेल जाकर सीबीआइ कर सकती है पूछताछ

बंगाल में मवेशी तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआइ न्यायिक हिरासत में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल से फिर पूछताछ करने के लिए नए सिरे से अनुमति मांगेगी। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी मंडल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत नई संपत्तियों और उसका पता लगाने के बाद इस नए कदम पर विचार कर रहे हैं।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में मवेशी तस्करी कांड की जांच कर रही सीबीआइ न्यायिक हिरासत में तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल से फिर पूछताछ करने के लिए नए सिरे से अनुमति मांगेगी। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी मंडल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर पंजीकृत नई संपत्तियों और उसका पता लगाने के बाद इस नए कदम पर विचार कर रहे हैं। तिहाड़ जेल में बंद हैं अनुब्रत मंडल तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिले के अध्यक्ष मंडल, करोड़ों रुपये के मवेशी व कोयला तस्करी मामले में कथित संलिप्तता के सिलसिले में वर्तमान में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। मंडल, उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों के नाम पर नई संपत्तियों में पेट्रोल पंप, जमीन-जायदाद और चावल मिल शामिल हैं। केंद्रीय एजेंसी के वकील ने जांच अधिकारियों द्वारा की गई नई बरामदगी के बारे में पश्चिम बर्द्धमान जिले के आसनसोल में सीबीआइ की एक विशेष अदालत को पहले ही सूचित कर दिया है। बेटी सुकन्या मंडल के नाम पर पेट्रोल पंप सीबीआइ के वकील ने विशेष रूप से मंडल की बेटी सुकन्या मंडल के नाम पर पंजीकृत एक पेट्रोल पंप का जिक्र किया है, जो सत्तारूढ़ पार्टी के मजबूत नेता के करीबी सहयोगी विद्युत बरन गायन के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत है। इसके अलावा रियल एस्टेट निर्माण कंपनी के खातों में भारी लेनदेन भी सीबीआइ जांच के दायरे में है। सुकन्या मंडल और सहगल हुसैन, दोनों वर्तमान में नई दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। सूत्रों ने कहा कि जांच से पता चला है कि कथित घोटाले के सरगनाओं ने अपने करीबी परिवार के सदस्यों और उनके रिश्तेदारों को घोटाले में आय को इधर-उधर करने में शामिल किया है, जैसे मंडल ने अपनी बेटी को शामिल किया था।

