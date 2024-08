BJP Bengal Bandh LIVE: नबन्ना अभियान के आयोजक सयान लाहिड़ी गिरफ्तार, हुगली में रेलवे ट्रैक पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता

भाजपा भाजपा विधायक अशोक कीर्तनिया ने कहा, आज बंगाल बंद चल रहा है। राज्य में पुलिस कानून-व्यवस्था को संभालने में नाकामयाब है। हम यहां से नहीं हटेंगे, हम लड़ाई जारी रखेंगे।"

#WATCH | West Bengal: BJP MLA Ashok Kirtania says, "Bandh is going on...Police were not able to do anything, therefore, the workers of TMC are here, Mamata sent them...We will not move from here, we will continue the fight..." pic.twitter.com/z4YubShK3h