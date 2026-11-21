राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के औद्योगिक इतिहास में सिंगुर एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। करीब दो दशक पहले टाटा की नैनो कार परियोजना के कारण देशभर में सुर्खियों में रहे सिंगुर में अब ट्रक निर्माण का कारखाना लगाने की तैयारी है।

केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने शनिवार को घोषणा की कि अशोक लेलैंड यहां ट्रक निर्माण इकाई स्थापित करेगी और जल्द ही काम शुरू होगा। खड़गपुर आइआइटी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह जानकारी दी।

अशोक लेलैंड सिंगुर में लगाएगी ट्रक निर्माण फैक्ट्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य सरकार भी सिंगुर में उद्योग लाना चाहती है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही इस दिशा में संकेत दे चुके हैं। अब अशोक लेलैंड यहां ट्रक बनाने का कारखाना स्थापित करेगी।