राज्य ब्यूरो, मालदा। स्पेशल ट्रेन के पटरी से उतरने और कई यात्रियों के घायल होने की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियां लगातार मौके पर पहुंचने लगीं। युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू हो गया।

पहली नजर में यह दृश्य किसी बड़े रेल हादसे का लग रहा था। हालांकि, वास्तव में कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, बल्कि रेलवे और एनडीआरएफ की ओर से संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। शनिवार को सुबह करीब 10:45 बजे मालदा टाउन स्टेशन यार्ड के न्यू स्टेबलिंग लाइन पर यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। पूर्व रेलवे के मालदा मंडल और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने संयुक्त रूप से स्पेशल ट्रेन के पटरी से उतरने की काल्पनिक दुर्घटना का दृश्य तैयार किया।

इसके बाद वास्तविक दुर्घटना की तरह ही राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। रेल प्रशासन, एनडीआरएफ, एंबुलेंस और दमकल विभाग को हादसे की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सभी संबंधित विभागों की टीमें तेजी से घटनास्थल पर पहुंचीं और बचाव कार्य का अभ्यास किया।

पूरे मॉक ड्रिल की निगरानी पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने बताया कि आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय और राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई।