    झारखंड तक फैला हथियार सप्लाई नेटवर्क, नीमपुरा से हथियार तस्कर धराया, चार बंदूकें और पिस्टल बरामद

    By Tarkesh Kumar Ojha Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 08:39 PM (IST)

    पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर में पुलिस ने हथियार तस्कर दीपांकर शुक्ला को गिरफ्तार किया। उसके पास से चार बंदूकें, एक भरी हुई ऑटोमैटिक पिस्टल, एक चा ...और पढ़ें

    रविवार को प्रेसवार्ता में जानकारी देते पुलिस पदाधिकारी।

    जागरण संवाद सूत्र, खड़गपुर। बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के खड़गपुर टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार रात नीमपुरा इलाके से दीपांकर शुक्ला नामक आरोपी को उस समय दबोचा, जब वह बाइक से संदिग्ध हालत में आ रहा था। 
     
    तलाशी के दौरान उसके पास से चार बंदूकें, एक भरी हुई ऑटोमैटिक पिस्टल, एक चाकू और 17 राउंड कारतूस बरामद किए गए। इस कार्रवाई को एसडीपीओ धीरज ठाकुर के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने अंजाम दिया। 
     
    पुलिस के अनुसार, आरोपी खड़गपुर के कुमारपारा इलाके का निवासी है और उस पर पहले से ही गंभीर आपराधिक मामलों का लंबा रिकॉर्ड है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि दीपांकर शुक्ला के खिलाफ कुल नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 
     
    पूछताछ के दौरान आरोपी ने खुलासा किया कि वह जब्त किए गए हथियारों की आपूर्ति के लिए आया था। उसने बताया कि वह स्थानीय अपराधी आर. उमेश कुमार, निवासी खरीदा (जिसके खिलाफ पहले भी आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं) और झारखंड के जमशेदपुर निवासी राधेश्याम सिंह को हथियार सौंपने वाला था। राधेश्याम सिंह हाल ही में ड्रग्स तस्करी के एक मामले में जेल से रिहा हुआ है। 
     
    एसडीपीओ धीरज ठाकुर ने बताया कि बरामद हथियारों में एक ऑटोमैटिक पिस्टल के साथ-साथ देसी कट्टा भी शामिल है, जो किसी बड़ी आपराधिक साजिश की ओर इशारा करता है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

    फिलहाल पुलिस हथियारों के स्रोत, सप्लाई नेटवर्क और किसी बड़े आपराधिक गिरोह की संलिप्तता की गहन जांच कर रही है। जल्द ही इस मामले में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

