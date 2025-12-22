Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पिता-पुत्र की हत्या के मामले में 13 दोषी करार, वक्फ अधिनियम के विरोध में भड़की थी हिंसा

    By Swaraj Srivastava Edited By: Swaraj Srivastava
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद इलाके में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में पिता-पुत्र की हत्या के मामले मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया था

    राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद इलाके में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा के दौरान पिता-पुत्र की हत्या के मामले में जंगीपुर महकमा अदालत ने 13 लोगों को दोषी ठहराया है।

    दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। मालूम हो कि इस साल अप्रैल में यह वारदात हुई थी। हरगोबिंद दास व उनके पुत्र चंदन दास की धारदार हथियारों से वार करके हत्या कर दी गई थी। जिला पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (सीट) का गठन किया था, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई थीं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अदालती कार्यवाही भी शुरू हुई थी। गत 16 दिसंबर को मामले पर सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय ने सोमवार को फैसला सुनाया।