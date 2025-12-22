पिता-पुत्र की हत्या के मामले में 13 दोषी करार, वक्फ अधिनियम के विरोध में भड़की थी हिंसा
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद इलाके में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में पिता-पुत्र की हत्या के मामले मे ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के जाफराबाद इलाके में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा के दौरान पिता-पुत्र की हत्या के मामले में जंगीपुर महकमा अदालत ने 13 लोगों को दोषी ठहराया है।
दोषियों को मंगलवार को सजा सुनाई जाएगी। मालूम हो कि इस साल अप्रैल में यह वारदात हुई थी। हरगोबिंद दास व उनके पुत्र चंदन दास की धारदार हथियारों से वार करके हत्या कर दी गई थी। जिला पुलिस ने मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (सीट) का गठन किया था, जिसके बाद कई गिरफ्तारियां हुई थीं।
अदालती कार्यवाही भी शुरू हुई थी। गत 16 दिसंबर को मामले पर सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय ने सोमवार को फैसला सुनाया।
