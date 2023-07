Bengal: जलपाईगुड़ी भाजपा अध्यक्ष की बाल-बाल बची जान, हमलावरों ने दागी गोलियां; बोलरो का शीशा टूटा

जलपाईगुड़ी के भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने बताया कि मोहितनगर स्थित घर लौटने के दौरान बहादुर कोल्ड स्टोरेज के पास अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक दो बार गोलियां निशाना साधकर चलाई गईं। हालांकि निशाना चूक गया लेकिन गाड़ी का कांच टूट गया। भाजपा नेता ने बताया कि उन्होंने किसी तरह नीचे झुककर अपनी जान बचाई। गोली चलाने वाले दोनों हमलावर एक बाइक पर सवार थे।

जलपाईगुड़ी भाजपा अध्यक्ष की बाल-बाल बची जान (जागरण फोटो)

जलपाईगुड़ी, राज्य ब्यूरो। जलपाईगुड़ी के भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी पर बुधवार देर रात जानलेवा हमला हुआ। हालांकि, हमलवार का निशाना चूकने की वजह से भाजपा नेता बाल-बाल बच गए। क्या है पूरा मामला? बहादुर इलाके में पंचायत चुनाव प्रचार करने के बाद जब भाजपा नेता घर लौट रहे थे उसी वक्त उनपर गोली चलाई गई। वे पीछे की तरफ झुककर बैठे थे। दो गोलियां बोलेरो के शीशे पर लगीं और कांच टूट गया। उसके बाद वह नीचे छिप गए और गाड़ी को भगाया गया। घटना के तत्काल बाद भाजपा नेता कोतवाली थाना पहुंचे और पुलिस को इसकी जानकारी दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गोस्वामी ने बताया कि मोहितनगर स्थित घर लौटने के दौरान बहादुर कोल्ड स्टोरेज के पास अचानक उन्हें आवाज सुनाई दी। एक के बाद एक दो बार गोलियां निशाना साधकर चलाई गईं। हालांकि निशाना चूक गया, लेकिन गाड़ी का कांच टूट गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस भाजपा नेता ने बताया कि उन्होंने किसी तरह नीचे झुककर अपनी जान बचाई। गोली चलाने वाले दोनों हमलावर एक बाइक पर सवार थे, जो हेलमेट पहने हुए थे। इसके बाद वह लोग तेजी से गाड़ी भगाकर थाने पहुंचे। खबर पाकर वहां अन्य भाजपा नेता जुट गए। डीएसपी हेडक्वार्टर समीर पाल ने कहा कि गोली चलाने की शिकायत मिली है। जांच हो रही है।

Edited By: Anurag Gupta