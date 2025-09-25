डीपीएस दुर्गापुर का वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर का 10वां वार्षिक पुरस्कार दिवस “रेवरेंस 2025” सृजनी आडिटोरियम में गुरुवार को बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। जहां मुख्य रूप से एडीडीए की सीईओ अदिति चौधरी, मौजूद थे। ओम दयाल एजुकेशनल एंड रिसर्च सोसाइटी के उपाध्यक्ष संजीव अग्रवाल भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और स्वागत गीत से हुई। दर्शकों में गौरवान्वित अभिभावक, संकाय सदस्य, पूर्व छात्र और गणमान्य अतिथि मौजूद थे। इस अवसर पर लगभग 563 छात्रों को शैक्षणिक उत्कृष्टता, खेल उपलब्धियों और सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश चंद जायसवाल ने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए वर्षभर की उपलब्धियों और प्रयासों का विवरण साझा किया। समारोह का मुख्य आकर्षण रहा “द जंगल बुक - स्टोरी इन शेड्स एंड शैडोज” पर आधारित नृत्य-नाटिका, जिसने पर्यावरण संरक्षण और पुनर्वनीकरण का प्रेरणादायी संदेश दिया। इस अद्भुत प्रस्तुति ने सभागार में उपस्थित सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय की हेड गर्ल सोहाना राय बर्मन के धन्यवाद ज्ञापन तथा राष्ट्रगान के साथ हुआ।