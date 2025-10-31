केंद्रीय विद्यालय पानागढ़ में हर्षोल्लास से मना राष्ट्रीय एकता दिवस

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर : भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, पानागढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीय एकता, अखंडता और समरसता की भावना को सशक्त करना था। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः प्रार्थना सभा में सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य ने सरदार पटेल के जीवन एवं देश की एकता में उनके योगदान पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा दी। तत्पश्चात् ओमप्रकाश पंडा ने विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर आयोजित निबंध, भाषण, कविता, देशभक्ति गीत, वाद-विवाद और क्विज़ प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मंच संचालन सत्यम मिश्र और हिमांशु कांडपाल ने किया। प्रतियोगिताओं में कक्षा तीन से पांच के वर्ग में आद्रिजा मैती प्रथम, रूपम विश्वास द्वितीय और प्रियांशी कुमारी तृतीय रहीं। कक्षा छह से आठ वर्ग में सुप्रिति नायक ने प्रथम, श्रृष्टि शा ने द्वितीय और दब्ही त्रुषा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं कक्षा नौ से 12 की वाद-विवाद प्रतियोगिता में संजुक्ता मोहंती ने प्रथम, मोहम्मद अफरुद्दीन ने द्वितीय और प्राची जाधव ने तृतीय स्थान हासिल किया। विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए।