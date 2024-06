West Bengal Train Accident: 'सेल्फ प्रमोशन का मंच बना रेलवे', कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने ट्रेन हादसे को लेकर केंद्र सरकार को घेरा

मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, 'दुर्घटना के दृश्य दर्दनाक हैं। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों के परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में, हम उनमें से प्रत्येक के प्रति अपनी एकजुटता और संवेदना व्यक्त करते हैं। हम घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही उन्होंने पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने की भी मांग की। खरगे ने आरोप लगाया कि पिछले 10 सालों में, मोदी सरकार रेल मंत्रालय के 'पूरी तरह से कुप्रबंधन' में लगी हुई है।

Extremely distressed by the Kanchanjunga Express train collision accident in Jalpaiguri, West Bengal, where many people have lost their lives and several have been injured.

The scenes of the accident are painful. Our heart goes out to the families of the victims. In this hour…— Mallikarjun Kharge (@kharge) June 17, 2024