SIR: टीएमसी और ममता के विरोध के बीच बंगाल में नया कीर्तिमान, बीएलओ करुणा और बिनिता बनीं प्रेरणा

जागरण संवाददाता, आसनसोल। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) यानि विशेष गहन संशोधन अभियान को लेकर जहां राजनीतिक गतिविधियां और विवाद तेज हो गए हैं, वहीं इसी माहौल में आसनसोल क्षेत्र के दो बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने अपने काम को रिकॉर्ड समय में पूरा करके मिसाल पेश की है।

एक ओर टीएमसी (TMC) और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी Special Intensive Revision (SIR)प्रक्रिया का विरोध कर रही हैं, जिससे बूथ स्तर के अधिकारियों पर दबाव बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर इसी दबाव को चुनौती मानकर आसनसोल की दो महिला बीएलओ ने समय से पहले ही फार्म कलेक्शन और डिजिटाइजेशन का कार्य पूरा कर नई उपलब्धि दर्ज कराई है।

राधानगर की करुणा माझी ने रचा रिकार्ड आसनसोल उत्तर विधानसभा क्षेत्र के राधानगर स्थित बूथ संख्या 47 पर तैनात बीएलओ करुणा माझी ने मात्र 21 दिनों में फार्म कलेक्शन और अपलोडिंग का काम पूरा किया। इस बूथ में लगभग 700 वोटर हैं।

पेशे से प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका करुणा माझी ने बंदर फार्म (फॉर्म-6, 7, 8, 8A) के वितरण, संग्रहण और डिजिटाइजेशन का पूरा कार्य तय समय सीमा से काफी पहले निपटा दिया।



करुणा माझी के इस सराहनीय योगदान के लिए मंगलवार को आसनसोल उपखंड अधिकारी (सदर) के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें सम्मानित किया गया।

एसडीएम (सदर) विश्वजीत भट्टाचार्य ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। एसडीएम ने कहा, करुणा माझी ने शुरुआत से ही अनुकरणीय कार्य किया। वह इस विधानसभा क्षेत्र की पहली बीएलओ हैं जिन्होंने निर्धारित समय से पहले पूरा काम पूरा किया है।

बीनीता कुमारी ने मात्र 20 दिनों में पूरा किया कार्य इसी तरह बाराबनी विधानसभा के सालानपुर ब्लॉक स्थित बूथ संख्या 115 की बीएलओ बीनीता कुमारी ने केवल 20 दिनों में 732 वोटर्स का पूरा SIR कार्य पूरा कर एक और रिकॉर्ड बनाया।

उन्होंने फार्म वितरण, भरे हुए फार्म का संग्रहण और डिजिटाइजेशन के जरिए अपलोडिंग जैसे सभी कार्य निर्धारित समय से काफी पहले निपटा दिए। उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सालानपुर ब्लॉक प्रशासन की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। बीनीता की उपलब्धि के बाद ब्लॉक के एक अन्य बीएलओ ने भी 21 दिनों में यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, जिन्हें भी जल्द ही सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। समस्याओं के बावजूद प्रशंसनीय कार्य सालानपुर के ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) देवांजन बिस्वास ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक दबाव और तकनीकी चुनौतियों के बावजूद बीएलओ लगातार बिना बाधा अपना कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए वे सम्मान और सराहना के पात्र हैं।

उन्होंने आम नागरिकों से भी अपील की कि वे जल्द से जल्द अपने एनुमरेशन फॉर्म जमा कर इस प्रक्रिया में सहयोग करें। इन दोनों बीएलओ की उपलब्धि न केवल प्रशासन के लिए प्रेरणा है, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में आम सहभागिता और जिम्मेदारी का भी एक मजबूत संदेश देती है।