Kazi Nazrul Islam Airpot Andal: हवाई यात्रियों की सेवा में 21 लाख की एंबुलेंस, शत्रुघ्न सिन्हा ने दी सौगात

जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। Shatrughan Sinha आसनसोल के तृणमूल सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार की संध्या काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट (अंडाल) को अत्याधुनिक एंबुलेंस प्रदान की। सांसद ने एयरपोर्ट निदेशक कैलाश मंडल को एंबुलेंस की चाबी सौंपी। इस अवसर पर जिलाशासक एस. पोन्नाबलम, प्रशासनिक अधिकारी, एयरपोर्ट प्राधिकरण के अधिकारी सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।



करीब 21 लाख रुपये की लागत से उपलब्ध कराई गई यह आधुनिक एंबुलेंस सांसद निधि से खरीदी गई है। एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सेवा शुरू की गई है।

आपात स्थिति में किसी यात्री के स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए यह एंबुलेंस बेहद उपयोगी साबित होगी। एयरपोर्ट पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आते-जाते हैं, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग भी शामिल होते हैं। इसी जरूरत को देखते हुए यह व्यवस्था की गई।



इस मौके पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अंडाल एयरपोर्ट तेजी से विकसित हो रहा है और यहां यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आवाजाही करते हैं, इसलिए उनकी जरूरतों को देखते हुए यह एंबुलेंस दी जा रही है। किसी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर समय पर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।



वहीं, एयरपोर्ट निदेशक कैलाश मंडल ने इस सहयोग के लिए सांसद का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह एंबुलेंस न केवल एयरपोर्ट बल्कि जरूरत पड़ने पर आम लोगों की भी मदद कर सकेगी।