Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kazi Nazrul Islam Airpot Andal: हवाई यात्रियों की सेवा में 21 लाख की एंबुलेंस, शत्रुघ्न सिन्हा ने दी सौगात

    By Hridayanand Giri Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 08:11 PM (IST)

    Shatrughan Sinha: आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट को सांसद निधि से खरीदी गई एक आधुनिक एंबुलेंस भेंट की। इसका उद्देश्य यात्रियों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। सांसद ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, वहीं एयरपोर्ट निदेशक ने इस सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया और इसे आम लोगों के लिए भी उपयोगी बताया।

    prefferd source google
    Hero Image

    एयरपोर्ट निदेशक कैलाश मंडल को एंबुलेंस की चाबी साैंपते सांसद शत्रुघ्न सिन्हा। (फोटो-जागरण)

    जागरण संवाददाता, दुर्गापुर। Shatrughan Sinha आसनसोल के तृणमूल सांसद एवं प्रसिद्ध अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार की संध्या काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट (अंडाल) को अत्याधुनिक एंबुलेंस प्रदान की। सांसद ने एयरपोर्ट निदेशक कैलाश मंडल को एंबुलेंस की चाबी सौंपी। इस अवसर पर जिलाशासक एस. पोन्नाबलम, प्रशासनिक अधिकारी, एयरपोर्ट प्राधिकरण के अधिकारी सहित कई गणमान्य उपस्थित थे।

    करीब 21 लाख रुपये की लागत से उपलब्ध कराई गई यह आधुनिक एंबुलेंस सांसद निधि से खरीदी गई है। एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों की सुविधा और स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह सेवा शुरू की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आपात स्थिति में किसी यात्री के स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाने के लिए यह एंबुलेंस बेहद उपयोगी साबित होगी। एयरपोर्ट पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आते-जाते हैं, जिनमें बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग भी शामिल होते हैं। इसी जरूरत को देखते हुए यह व्यवस्था की गई।

    इस मौके पर सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अंडाल एयरपोर्ट तेजी से विकसित हो रहा है और यहां यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है।

    उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री आवाजाही करते हैं, इसलिए उनकी जरूरतों को देखते हुए यह एंबुलेंस दी जा रही है। किसी यात्री को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत होने पर समय पर चिकित्सा सुविधा मिल पाएगी।

    वहीं, एयरपोर्ट निदेशक कैलाश मंडल ने इस सहयोग के लिए सांसद का आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह एंबुलेंस न केवल एयरपोर्ट बल्कि जरूरत पड़ने पर आम लोगों की भी मदद कर सकेगी।

    साथ ही उन्होंने बताया कि इसे आगे चलकर क्रिटिकल केयर एंबुलेंस में भी परिवर्तित किया जाएगा, जिससे गंभीर स्वास्थ्य आपात स्थितियों में आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके।

    इस पहल से अंडाल एयरपोर्ट सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में और अधिक सुदृढ़ हो गया है। यह सेवा यात्रियों को त्वरित स्वास्थ्य सहायता उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।