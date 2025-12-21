इंजीनियरिंग विभाग का प्रदर्शन, कोयला खदान में कामकाज ठप

संवाद सहयोगी, जागरण, रानीगंज : ईसीएल के कुनुस्तोड़िया एरिया अंतर्गत बांसरा कोलियरी में इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल विभाग के कर्मियों ने रविवार को काम नहीं दिए जाने के विरोध में कोलियरी का उत्पादन बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह से ही खदान के समक्ष प्रदर्शन करते हुए इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों ने कार्य ठप कर दिया। कर्मियों का आरोप है कि खदान के विभिन्न हिस्सों में मैनपावर की भारी कमी है, इसके बावजूद प्रबंधन जानबूझकर रविवार के श्रम दिवस पर आवश्यक कार्य नहीं करा रहा है। इस संबंध में पहले ही प्रबंधन को लिखित शिकायत दी जा चुकी है। इंजीनियरिंग विभाग के श्रमिकों ने बताया कि खदान में मशीनरी की संख्या काफी बढ़ा दी गई है, लेकिन उनके मेंटेनेंस की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जा रही है। रविवार का दिन ही विशेष रूप से मेंटेनेंस और सुरक्षा से जुड़े कार्यों के लिए निर्धारित होता है, ताकि सुरक्षित कोयला कटाई सुनिश्चित की जा सके। इसके अभाव में खदान की सुरक्षा पर खतरा बढ़ रहा है और श्रमिकों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रमिकों का कहना है कि प्रबंधन की मंशा योजनाबद्ध तरीके से खदानों को बंद करने की है, इसलिए इंजीनियरों को रविवार के विशेष कार्य से वंचित किया जा रहा है। इससे खदान असुरक्षित हो जाएगी और श्रमिकों के अधिकारों का हनन होगा। मांगों को लेकर रानीगंज के बांसरा सी-पिट में लगभग डेढ़ सौ इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारियों ने काम बंद कर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि रविवार को कार्य का अवसर नहीं दिया गया तो वह लगातार आंदोलन करेंगे और सप्ताह में दो दिन आंदोलन तेज करेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोयला खदान को बंद करने की किसी भी कोशिश को वह सफल नहीं होने देंगे।