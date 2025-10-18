Language
    By Shambhu GohaniwalEdited By: Jagran News Network
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 04:24 PM (IST)

    KULTI block tmc two ka smlan ke

    चुनाव में पुराने कार्यकर्ताओं का लाभ उठाना होगा

    संवाद सहयोगी, जागरण, कुल्टी : कुल्टी ब्लाक तृणमूल कांग्रेस टाउन दो का विजया सम्मेलन अध्यक्ष कंचन राय के नेतृत्व में शुक्रवार देर शाम को सीतारामपुर के बेलरूइ स्कूल मैदान में संपन्न हुआ। इस दौरान जिलाध्यक्ष सह पांडवेश्वर विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवती, आइएनटीटीयूसी के जिलाध्यक्ष अभिजीत घटक, जामुड़िया विधायक हरेराम सिंह, राज्य उपाध्यक्ष उज्जवल चटर्जी, युवा के जिलाअध्यक्ष पारथो देवाशीष, छात्र परिषद के जिला अध्यक्ष अभिनव का स्वागत युवा अध्यक्ष अमित यादव ने किया। इस दौरान कुल्टी ब्लाक तृणमूल कांग्रेस युवा के अध्यक्ष अमित यादव ने कहा कि 2026 में होनेवाला विधानसभा चुनाव मिलजुल कर लड़ना हैं। पुराने कार्यकर्ताओं का भी ध्यान रखना हैं और उनके अनुभव का लाभ उठाना हैं। पिछले चुनाव की गलती को फिर से नहीं दोहराना है। आपस में कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कमेटी के माध्यम से समस्या का हल हो सकता हैं। दीदी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई हैं। मिलजुल कर नाव को पार लगाना हैं। इस दौरान पार्षद मुनमुन मुखर्जी, उषा रजक, संजय नोनिया, जाकिर हुसैन, खोमा मंडल, नदीम अख्तर, अशोक पासवान, टुंपा चौधरी, राधा सिंह, वकील दास, कृष्णा प्रसाद, पूर्व पार्षद पप्पू सिंह, प्रेमनाथ साव, बाबू दत्ता सहित तृणमूल कांग्रेस के समर्थक उपस्थित थे।

