बोनस को लेकर फंड का बहाना बना रहा प्रबंधन

संवाद सहयोगी, जागरण, जेके नगर : सतग्राम-श्रीपुर एरिया की शिवडांगा कोलियरी में शुक्रवार को संयुक्त संग्राम कमेटी ने बोनस और पेमेंट स्लिप की मांग पर कोलियरी प्रांगण में सभा का आयोजन किया। सभा के बाद जुलूस निकाला गया, जो मैनेजर कार्यालय तक आया। सभा को संबोधित करते हुए संयुक्त संग्राम कमेटी के विरेंद्र महतो ने कहा कि अक्टूबर महीने की 17 तारीख हो गई है। परंतु अभी तक क्वाटरली बोनस और वेतन की स्लिप नहीं दी गई है। जब भी प्रबंधन से पूछा जाता है तो उनका एक ही जवाब होता है कि अभी फंड नहीं है। इसलिए बोनस में विलंब हो रहा है। जैसे ही फंड आ जाएगा। उसका भुगतान कर दिया जाएगा। उन्हों कहा कि यह सब प्रबंधन का एक बहाना है। क्योंकि एसएसआइ कोलियरी को बंद कर दिया गया और मजदूरों को विभिन्न जगहों पर स्थानांतरण कर दिया गया है। इस अवसर पर सीटू के विरेन्द्र महतो, शीतल चक्रवर्ती, रामकुमार, एचएमएस से रामाधार हरिजन, परदेशी राम और आइएनटीटीयूसी के सुभान मियां आदि शामिल थे।