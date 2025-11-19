पेज तीन की लीड : पीएचई ठेका कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन, नियमित वेतन भुगतान की मांग पर अड़े

जागरण संवाददाता, आसनसोल। जुबली इलाके स्थित पीएचई कार्यालय के सामने बुधवार को ठेका कर्मचारियों ने पीएचई कांट्रैक्टर्स यूनियन के बैनर तले जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें नियमित वेतन नहीं मिलता, जिसके कारण उन्हें भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। कर्मचारियों ने बताया कि जब वेतन न मिलने की बात वे अपने ठेकेदार से पूछते हैं, तो उन्हें यह कहकर टाल दिया जाता है कि विभाग से अभी पैसा नहीं आया है, इसलिए उनका भी भुगतान रोका जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय से बनी हुई है। कहा जा रहा है कि अक्टूबर का भुगतान किया जाएगा, नवंबर का भुगतान नहीं किया जाएगा।

यूनियन की बंदना राय ने कहा कि उनकी स्पष्ट मांग है कि हर महीने का वेतन हर महीने ही दिया जाए। लेकिन वर्तमान स्थिति यह है कि दो-दो, तीन-तीन महीने तक वेतन रोक दिया जाता है और फिर केवल एक महीने का वेतन दिया जाता है। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति पर गहरा असर पड़ रहा है। परिवार चलाने में समस्या के साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। कर्मचारियों ने बताया कि वह इससे पहले भी कई बार इसी मुद्दे को लेकर पीएचई दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिला है, किसी भी तरह का स्थायी समाधान नहीं किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक पीएचई अधिकारी यह स्पष्ट आश्वासन नहीं देते कि हर महीने का वेतन एक तारीख से पांच तारीख के बीच नियमित रूप से दिया जाएगा, तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन के कारण इलाके में स्थिति तनावपूर्ण रही और कर्मचारियों ने साफ कहा कि वह अब किसी भी तरह की लापरवाही या अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे।