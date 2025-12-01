Jamuria Rail Accident:  मालगाड़ी ने ट्रैक्टर में मारी टक्कर, एक की मौत, दो गंभीर

जागरण संवाददाता, आसनसोल। Jamuria rail accident: बर्द्धमान जिले के जामुड़िया थाना क्षेत्र स्थित नंदी श्मशान के पास सोमवार दोपहर करीब 12 बजे एक दिल दहला देने वाला रेल हादसा हुआ। बाराबनी से अंडाल की ओर जा रही कोयला लदी मालगाड़ी के सामने अचानक एक ट्रैक्टर आ जाने से भीषण टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मालगाड़ी ट्रैक्टर को सैकड़ों मीटर तक घसीटती हुई आगे बढ़ती रही।



हादसे में ट्रैक्टर पर सवार तीन मजदूरों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान 35 वर्षीय भुटका सोरेन, निवासी शिशिर डांगा (जामुड़िया) के रूप में की गई है।

घायलों में राजू मुर्मू और सुनील टुडू शामिल हैं, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों की हालत अत्यंत गंभीर बताई जा रही है।



घटना एक निर्जन, जंगलों के बीच स्थित रेलवे लाइन पर हुई, जहां कोई अधिकृत रेल क्रॉसिंग नहीं है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने जामुड़िया थाना पुलिस को सूचना दी।

पुलिस मौके पर पहुंची और इसके बाद अंडाल जीआरपी तथा रेलवे के विशेष रेस्क्यू दल (ART) को सूचित किया गया। रेस्क्यू टीम ने पहुंचकर सबसे पहले ट्रैक्टर के उन हिस्सों को गैस कटर से काटकर अलग किया जो मालगाड़ी में बुरी तरह फंसे हुए थे।

इसके बाद जेसीबी की मदद से मलबा हटाया गया और लाइन को साफ किया गया। मालगाड़ी कई घंटों तक मौके पर ही रुकी रही, जिससे ट्रैफिक प्रभावित रहा। घटनास्थल पूर्व रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के तहत आता है।



स्थानीय लोगों ने बताया कि नंदी से दामोदरपुर जाने के लिए चालक अक्सर इस रेल लाइन को शार्टकट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यह स्थान न तो अधिकृत रेलवे क्रॉसिंग है और न ही यहां कोई वैकल्पिक पुल मौजूद है।

तेज गति से लाइन पार करने की कोशिश में यह जानलेवा हादसा हुआ होने की आशंका जताई जा रही है। ट्रैक्टर ईंट भट्ठे से ईंट लादकर दामोदरपुर की ओर जा रहा था।



मृतक भुटका सोरेन मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और घर में मातम पसरा हुआ है।