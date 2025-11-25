श्रम कोड कानून के खिलाफ आज महाप्रबंधक का घेराव करेगी मेंस यूनियन
ermu GM dafter ka gherav karega 26 ko
श्रम कोड कानून के खिलाफ आज महाप्रबंधक का घेराव करेगी मेंस यूनियन
संवाद सहयोगी, जागरण, रेलपार : केंद्र सरकार द्वारा 21 नवंबर को पारित श्रम कोड कानून के विरोध में पूर्व रेलवे मेंस यूनियन आसनसोल शाखा दो और एक की तरफ से आसनसोल रेलवे ट्रैफिक रेल कालोनी पीडब्लूआइ कार्यालय के समक्ष मंगलवार को विरोध सभा की गयी। यूनियन के शाखा सचिव पीएन राम ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित श्रम कोड कानून पूरी तरह श्रमिक विरोधी है। इससे श्रमिकों का भला नहीं होगा, यह कानून श्रमिकों के अधिकारों का हनन है। श्रमिक विरोधी कानून को लाने से पूर्व किसी भी श्रमिक संगठन से बात नहीं की गई। केंद्र सरकार ने इस श्रमिक विरोधी कानून को देशभर में लागू कर दिया। है इस कानून को करोना काल के दौरान संसद में लाया गया था। इस कानून के समर्थन में बीएमएस संगठन में है बाकी सभी ट्रेड यूनियन श्रमिक संगठन इसका विरोध कर रही है। उन्होंने बताया कि पूर्व रेलवे मेंस यूनियन आगामी 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर पूर्व रेलवे महाप्रबंधक कार्यालय का घेराव और प्रदर्शन करेगी। इस दिन महाप्रबंधक कार्यालय के सामने यूनियन के 40 शाखा के रेल श्रमिक, यूनियन सदस्य, पदाधिकारी भाग लेंगे। घेराव प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आसनसोल रेल मंडल से हजारों की संख्या में रेल श्रमिक, यूनियन के पदाधिकारी बुधवार की सुबह यूनियन के झंडे बैनर के साथ कोलकाता रवाना होंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।