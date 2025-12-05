Language
    सिनेमा से परे का प्यार... Dharmendra के निधन पर बंगाल में प्रशंसक ने कराया श्राद्ध, मुंडवा लिए बाल

    By Rakesh Pradeep Upadhay Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:34 PM (IST)

    Asansol News: पश्चिम बंगाल के आसनसोल में धर्मेंद्र के एक प्रशंसक ने अनोखे अंदाज में उनका श्राद्धकर्म किया। प्रशंसक ने धर्मेंद्र के चित्रों और फिल्मों ...और पढ़ें

    जमुड़िया में धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते शंकर नोनिया और अन्य। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, आसनसोल। Bollywood actor Dharmendra: बालीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र पर पर्दे पर जितना प्यार बरसा, उससे कहीं ज्यादा दीवानगी पश्चिम बंगाल के जामुड़िया के एबी पीट इलाके में रहने वाले शंकर नोनिया के दिल में थी। पर जब अभिनेता के निधन की खबर उनके कानों में पड़ी, तो मानो पूरा संसार ही फिसल गया। भावनाओं ने उन्हें इस कदर झकझोर दिया कि उन्होंने हिंदू रीति से श्राद्ध कराया… और इतना ही नहीं, अपने प्रिय स्टार की याद में सिर के बाल तक मुंडवा दिए।

    दो दिन का उपवास, काम से दूरी… दिल सदमे में डूब गया

    पेशे से कारखाने में श्रमिक शंकर बचपन से ही धर्मेंद्र के पक्के प्रशंसक रहे हैं। जवानी में वह उनकी हर फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल चलने में भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन इस बार भावनाओं ने उन्हें हरा दिया-दो दिनों तक खाना नहीं खाया, काम पर जाना छोड़ दिया, और बस एक ही बात कहते रहे-धर्मेंद्र मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे… वे मेरे परिवार जैसे थे।

    श्रद्धांजलि का अनोखा अंदाज़: कराया श्राद्ध भोज

    धर्मेंद्र की आत्मा की शांति के लिए शंकर ने पूरे मोहल्ले को न्योता दिया और श्राद्ध भोज कराया। स्थानीय लोग भी शंकर की इस दीवानगी और उनके प्रेम को देखकर दंग रह गए। भोज में शामिल होकर सभी ने धर्मेंद्र के शानदार सफर और उनके यादगार किरदारों को याद किया।

    जामुड़िया में शंकर की यह अनूठी श्रद्धांजलि क्षेत्र में चर्चा का विषय है। क्योंकि किसी स्टार के लिए ऐसी भक्ति शायद ही कभी देखने को मिलती है। मालूम हो कि धर्मेंद्र का निधन 24 नवंबर 2025 को हो गया था। वे 89 वर्ष के थे।