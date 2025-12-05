सिनेमा से परे का प्यार... Dharmendra के निधन पर बंगाल में प्रशंसक ने कराया श्राद्ध, मुंडवा लिए बाल

जागरण संवाददाता, आसनसोल। Bollywood actor Dharmendra: बालीवुड के ‘ही-मैन’ धर्मेंद्र पर पर्दे पर जितना प्यार बरसा, उससे कहीं ज्यादा दीवानगी पश्चिम बंगाल के जामुड़िया के एबी पीट इलाके में रहने वाले शंकर नोनिया के दिल में थी। पर जब अभिनेता के निधन की खबर उनके कानों में पड़ी, तो मानो पूरा संसार ही फिसल गया। भावनाओं ने उन्हें इस कदर झकझोर दिया कि उन्होंने हिंदू रीति से श्राद्ध कराया… और इतना ही नहीं, अपने प्रिय स्टार की याद में सिर के बाल तक मुंडवा दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो दिन का उपवास, काम से दूरी… दिल सदमे में डूब गया पेशे से कारखाने में श्रमिक शंकर बचपन से ही धर्मेंद्र के पक्के प्रशंसक रहे हैं। जवानी में वह उनकी हर फिल्म देखने के लिए मीलों पैदल चलने में भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन इस बार भावनाओं ने उन्हें हरा दिया-दो दिनों तक खाना नहीं खाया, काम पर जाना छोड़ दिया, और बस एक ही बात कहते रहे-धर्मेंद्र मेरे लिए सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं थे… वे मेरे परिवार जैसे थे।