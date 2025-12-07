IndiGo संकट के बीच वायरल हुआ जसपाल भट्टी का पुराना 'SOS Airline' वीडियो, कॉमेडी ने दिखाई कड़वी सच्चाई

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। IndiGo एयरलाइन में चल रहे भारी ऑपरेशनल संकट के बीच अभिनेता जसपाल भट्टी के मशहूर शो फुल टेंशन का एक पुराना कॉमेडी क्लिप सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो गया है। ‘SOS Airline’ नाम के इस वीडियो को लोग आज की हकीकत से जोड़कर देख रहे हैं। इस बीच 7 दिसंबर तक देशभर में 2100 से ज्यादा उड़ानें रद हो चुकी हैं, जिससे हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और टिकटों के दाम भी बढ़ गए हैं।

जसपाल भट्टी का व्यंग्य बना आज की हकीकत का आईना वीडियो में भट्टी एक ऐसी एयरलाइन के कर्मचारी के रूप में दिखते हैं जिसे ओवरबुकिंग, गलत कागजी काम, गायब स्टाफ और टेक्निकल इश्यू जैसे बहानों से जूझना पड़ता है। यात्री एक काउंटर से दूसरे काउंटर भागते दिखते हैं, कोई मनुहार करता है, कोई झगड़ता है और कोई रिश्वत देकर सीट लेने की कोशिश करता है।

View this post on Instagram A post shared by Rajesh Kalra (@rkalra) सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि यह व्यंग्य जो कभी बढ़ा-चढ़ा लगकर हंसाता था, आज की उड़ानों की हालत देखकर बिलकुल असली लगता है। लिंक्डइन पर राजेश कालरा नाम के यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "वह अपने समय से बहुत आगे थे। जसपाल भट्टी ने 30 साल पहले ही इस तरह की स्थिति का संकेत दे दिया था।" IndiGo में संकट कैसे बढ़ा इंडिगो में यह अव्यवस्था नए क्रू रोस्टर नियम लागू होने के कारण बढ़ी। नए नियमों के तहत पायलटों को अतिरिक्त आराम समय देना जरूरी हो गया था। रिपोर्टों के मुताबिक, नियम पहले से घोषित होने के बावजूद एयरलाइन अपने स्टाफ और शेड्यूल में समय पर बदलाव नहीं कर पाई।