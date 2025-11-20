Language
    मेट्रो में हुआ खेला: लड़की की टेंशन और टाइमिंग हुई परफेक्ट मैच, वीडियो ने मचाया धमाल

    By Jagran News Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 07:07 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में, एक लड़की काम के तनाव में डूबी हुई है, और उसके ऊपर लगा विज्ञापन उसकी हालत को बखूबी बयां कर रहा है। 

    नई दिल्ली। सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज कोई न कोई वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन दिल्ली मेट्रो से आया ताजा वीडियो सचमुच बेमिसाल है। एक लड़की मेट्रो की सीट पर बैठी काम की टेंशन ले रही है और ठीक उसके सिर के ऊपर लगा विज्ञापन उसकी हालत बयां कर रहा है – दोनों का तालमेल इतना परफेक्ट कि देखते ही हंसी छूट जाए!

    क्या है वायरल वीडियो में खास?

    वीडियो में दिख रहा है कि एक युवती लैपटॉप लिए मेट्रो में बैठी है और फोन पर किसी से बात कर रही है। उसका चेहरा साफ बता रहा है कि वर्क प्रेशर जबरदस्त है, बार-बार सिर पकड़ रही है, परेशान नजर आ रही है। इसी दौरान कैमरा ऊपर पैन होता है और वहां लगा पोस्टर साफ-साफ दिखाई देता है. पोस्टर में लिखा है-“वर्क-लाइफ संतुलित नहीं है, लेकिन आपके अंडरआर्म का PH होना जरूरी नहीं है”

    ये लाइन लड़की की मौजूदा स्थिति से इतनी सटीक मैच कर रही थी कि देखने वाला ठहाका मारकर हंस पड़े। ये महज़ संयोग था, लेकिन टाइमिंग इतनी शानदार कि लगता है किसी ने जानबूझकर सेट किया हो।

     

     

    सोशल मीडिया पर छाए मीम्स और रिएक्शन

    वीडियो जैसे ही सामने आया, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तहलका मच गया। लोग इसे दिल्ली मेट्रो का सबसे ईमानदार विज्ञापन बता रहे हैं। एक यूजर ने लिखा “परफेक्ट विज्ञापन.” वहीं दुसरे ने कमेंट किया, “दिल्ली मेट्रो - जहां काम और जिंदगी का संतुलन खत्म हो जाता है... और विज्ञापन को भी इसका पता है.” कई यूज़र्स ने वीडियो बनाने वाले की टाइमिंग की तारीफ की और लिखा कि ये इस साल का सबसे क्रिएटिव रील है।