मेट्रो में हुआ खेला: लड़की की टेंशन और टाइमिंग हुई परफेक्ट मैच, वीडियो ने मचाया धमाल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज कोई न कोई वीडियो वायरल हो जाता है, लेकिन दिल्ली मेट्रो से आया ताजा वीडियो सचमुच बेमिसाल है। एक लड़की मेट्रो की सीट पर बैठी काम की टेंशन ले रही है और ठीक उसके सिर के ऊपर लगा विज्ञापन उसकी हालत बयां कर रहा है – दोनों का तालमेल इतना परफेक्ट कि देखते ही हंसी छूट जाए!

क्या है वायरल वीडियो में खास? वीडियो में दिख रहा है कि एक युवती लैपटॉप लिए मेट्रो में बैठी है और फोन पर किसी से बात कर रही है। उसका चेहरा साफ बता रहा है कि वर्क प्रेशर जबरदस्त है, बार-बार सिर पकड़ रही है, परेशान नजर आ रही है। इसी दौरान कैमरा ऊपर पैन होता है और वहां लगा पोस्टर साफ-साफ दिखाई देता है. पोस्टर में लिखा है-“वर्क-लाइफ संतुलित नहीं है, लेकिन आपके अंडरआर्म का PH होना जरूरी नहीं है”