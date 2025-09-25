बीच सड़क पर मोबाइल लेकर यह हरकत कर रहा था युवक, पुलिस ने गैलरी चेक किया तो उड़ गए होश

उत्तरकाशी के मुख्य बाजार में एक मुस्लिम युवक को महिलाओं की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाते हुए पकड़ा गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़कर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसका मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। शहर के मुख्य बाजार में सब्जी बेच रहा मुस्लिम युवक चोरी-छिपे महिलाओं की आपत्तिजनक फोटो खींचते और वीडियो बनाते पकड़ा गया। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आरोपित को पकड़ने के बाद पीटते हुए शहर कोतवाली ले गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने उसके विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत जिससे दूसरों को दिक्कत हो) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तरकाशी के मुख्य बाजार में माल रोड पर एक कांप्लेक्स में बजरंग दल के कार्यकर्ता आशुतोष नेगी की बेकरी की दुकान है।

बुधवार शाम करीब साढ़े सात बजे इंदिरा कॉलोनी निवासी अरशद अहमद अंसारी (24 वर्ष) उनकी दुकान के आगे ठेली में सब्जी बेच रहा था। इस दौरान आशुतोष ने देखा कि वह सब्जी खरीदने आने वाली और वहां से गुजर रही महिलाओं की मोबाइल फोन से फोटो-वीडियो ले रहा है। इसकी सूचना उन्होंने अपने साथियों को दी।

कुछ ही देर में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए। इसके बाद अरशद को पकड़कर उसके मोबाइल फोन की जांच की गई तो उसमें महिलाओं के सैकड़ों आपत्तिजनक फोटो-वीडियो मिले। इससे आक्रोशित कार्यकर्ता उसे पीटते हुए कोतवाली ले गए।