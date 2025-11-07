उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा: टायर फटने से अनियंत्रित हुई बोलेरो, सड़क किनारे खड़ी महिला को मारी टक्कर; मौत
उत्तरकाशी-लंबगांव मार्ग पर मानपुर के पास बोलेरो ने एक महिला को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बोलेरो का टायर फटने से वह अनियंत्रित हो गई थी। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है और शव का पंचनामा किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी-लंबगांव रोड पर मानपुर के पास एक बोलेरो वाहन ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी महिला को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रुप से घायल महिला को जिला चिकित्सालय ले जाया जा रहा था कि उसकी रास्ते में ही मौत हो गई।
घटना शुक्रवार आज सुबह साढ़े नौ बजे की है। बताया जा रहा है कि बोलेरो वाहन का टायर फट जाने के कारण वह अनियंत्रित हुआ और इस कारण सड़क किनारे खड़ी महिला को टक्कर लगी। वहीं, मामले में पुलिस ने वाहन चालक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शव का पंचनामा भरा जा रहा है।
